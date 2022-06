Mägi rekordjooksust: vanus on juba selline, et pole mõtet aega raisata

Teisipäeva õhtul Paavo Nurmi mängudel Turus joostud rekord 47,82 ning esmakordne 48 sekundi piiri alistamine oli Rasmus Mägi sõnul just selline tulemus, mida treeningute ning hooaja esimeste startide põhjal võiski oodata.

"Tundsin ennast päris hästi ja enesekindlalt, samas proovisin rahulikult jooksule vastu minna ja tõesti ennast realiseerida," rääkis Mägi pärast jooksu. "Vanus on ka juba sealmaal, et pole mõtet aega ülemäära raisata. Otsustasin, et kui tunne on hea, siis tuleb hea ja sujuv jooks teha ja see õnnestus päris hästi.

"Ma olen kindlasti oodanud 47 [sekundi sisse jooksmist] pikka aega," tõdes Mägi. "See kvaliteet on viimastel aastatel olnud hoopis teisest puust ja tasemest. Ka praegu ma juba näen päris palju, mida on järgmiseid aastaid silmas pidades võimalik veel muuta ja veel parandada."

Juba neljapäeval võistleb Rasmus Mägi Teemantliiga etapil Oslos. Täpselt üks kuu on jäänud maailmameistrivõistlusteni ja kaks kuud Euroopa meistrivõistlusteni.

"Ma ei ütleks, et see pinget lisab. Pigem annab see enesekindlust, tiitlivõistlustele on ikkagi hea minna hea emotsiooni ja hea tulemuse pealt. Ja see kindlasti loob eeldused, et tiitlivõistlustel veel aegu parandada."