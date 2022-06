Soome odamees viskas ligi 90 meetrit, alistades ka Tokyo olümpiavõitja

Chopra sai avakatsel kirja tulemuse 86.92, kuid see ei püsinud kaua, kuna Helander viskas isikliku rekordi 89.83. Soomlase eelmine tippmark oli 88.02, mille ta püstitas 2018. aastal. Rekord sai ületatud ligi kahe meetriga.

Chopral oli soomlasele peaaegu vastus olemas, kui sai parimal katsel kirja tulemuse 89.30, kuid sellest jäi siiski väheks.

"See oli lähedal ideaalsele viskele," ütles 25-aastane Helander, keda treenib 2007. aasta odaviske maailmameister Tero Pitkamäki.

Soomlast on viimastel aastatel kimbutanud õlavigastus. "Tundsin end soojendusel hästi. Õlg on nüüd terve. Olen tänulik kogu töö eest, mida mu treener on teinud," sõnas Helander pärast võistlust.