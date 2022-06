Kreek: neid mänge on noorematele meestele väga vaja

Koondis on uue peatreeneri Fabio Soli käe all mänginud seni Kuldliigat varasemast oluliselt erineva koosseisuga. Mitu põhitegijat alustab ettevalmistust hiljem, aga praegusest noorest koosseisust on neilgi nägemus olemas.

"Näha on, et mehed on natuke pea ees vette visatud. Koondise tasemel enamusel väga palju mänge all ei ole. Neid mänge on noorematele meestele kindlasti väga vaja," sõnas Ardo Kreek.

Ardo Kreek ise alustab ettevalmistust lähiajal.

"Ma arvan, et iseseisvalt hakkan ise järgmine nädal liigutama. Käisin natuke põlve putitamas, mistõttu praegu on sunnitud puhkus. Vaatame, kuidas kere esimesed nädalad vastu peab, siis saame edasi mõelda."

Põlvevigastusega kimpus olnud Kreek loodab suve jooksul vormi saada.

"Kõik oleneb praegu tervisest. Tahaks suve jooksul vormi saada. Järgmise hooaja peale mõeldes oleks see paus liiga pikk ilma trennita olla. Oleneb, kuidas taastumine on kulgenud ja põlv koormusele vastu peab. Midagi kindlat siin ei ole," kommenteeris Kreek.