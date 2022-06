Tammemaa uuest rollist: olen juba noorest peale tahtnud diagonaali mängida

Eesti alistas kolmapäeva õhtul Kuldliiga raames Läti 3:1, kaotatud kolmandas geimis oldi veel ees 21:18. "Tundus, et me väsisime ära," rääkis Tammemaa mängu järel ERR-ile. "Mingi hetk oli tunda, et läks füüsiliselt raskeks ja see oli ka põhjuseks, miks me hakkasime kolmanda geimi lõpus ära vajuma."

Et nurgaründaja Timo Lõhmus vigastas laupäeva õhtul koondise treeningul hüppeliigest, on tavaliselt temporündajana tegutsev Tammemaa viimases kahes mängus kandnud diagonaalründaja rolli.

"Ma ei ole iseenesest positsioonitrenni väga palju jõudnud teha, aga mul on erinevatest hooaegadest olnud trennis võimalusi ja saan enam-vähem aru, mis sellel positsioonil tegema peab," sõnas Tammemaa. "Eks harjumine võtab natuke aega. Saan diagonaalipositsioonist kehasse ärevuse, mis võib-olla jääb oma õigel positsioonil saamata. See on positsioon, mida olen juba noorest peale tahtnud mängida."

"Pigem olen praegu tagavaravariant, aga kes teab: eks näis, mis tulevik toob," lisas kolmapäeval Läti vastu Eesti resultatiivseimana kümme punkti toonud Tammemaa.