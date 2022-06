Martti Juhkami: iga mänguga läheb meie mängupilt kindlamaks

"Mina olen koondises arengut näinud, sest esimestes treeningutes ja ka mängudes olime suhteliselt krobelised. Senisest natukene kiirema mänguga harjumine võtab aega, aga on näha, et iga mänguga läheb meie mängupilt kindlamaks," hindas Juhkami koondise hetkeseisu.

Esmaspäeval 34-aastaseks saanud Juhkami tähistas sünnipäeva uue lepinguga, järgmisel hooajal mängib ta Tšehhi meistri Karlovarsko ridades. "Tegelikult oli meil kontakt juba märtsis. See tundus minu jaoks ahvatleva võimalusena, kuidas ennast vähe kõrgemas seltskonnas proovile panna ja saan uuesti minna välismaad avastama."

Kolmapäeval on Eesti koondise vastaseks Läti, laupäeval minnakse vastamisi Tšehhiga. "Läti on vastane, keda ei tohi ise mängima lasta. Meil on mille nimel mängida ja kindlasti tuleb tuline andmine. Tšehhi on seni väga kindlalt mänginud. Loodame, et Belgia mängib natukene paremini kui nad seni on mänginud ja teevad meile väikese kingituse. Loomulikult peame kõigepealt ise enda tööga hakkama saama," märkis Juhkami.