Laak: tahan välismaal näidata, et ka eestlased oskavad väga hästi mängida

Eesti koondisel on ees esimene kodumäng Hõbeliigas, kas olete end väliskohtumisega soojaks saanud?

Ma loodan küll. Esimesed mängud lähevad tahes-tahtmata soojaks saamisele. Praegu on hea hetk, kus esimese kodumänguga algust teha.

Rootsi on rünnakul armutu vastane, eeskätt Isabelle Haaki tõttu, kes on tõeline maailmaklassi diagonaalründaja.

Haak on kindlasti üks maailma kõvemaid nimesid. Tema vastu mängimine on meile kindlasti hea väljakutse. Samas on Rootsil lisaks temale veel korralikku ründejõudu, näiteks kaksikõed Rebecka ja Alexandra Lazic. Proovime nende pidurdamisega hakkama saada, aga Haak on kindlasti nende kõige kõvem ründaja.

Igal juhul peate oma kõige kõvema välja panema ja teie servi vastuvõtt peab olema väga heal tasemel.

Kindlasti saame oma rünnakul palju ära teha, sest blokikõrgust meil on, et kätest ära mängida. Haak on nii rünnakul kui ka servil hea, seega tuleb teda mitte karta ja pallil õigesti vastas olla.

Klubihooaega alustasid sa Saksamaal, seejärel puhkasid Eestis ning hooaja lõpetasid Viljandi Metalli ridades. Nüüd oled koos koondisega, mis vormis sa hetkel oled?

Ma olen paranevas vormis. Eks ma alustasin seda koondiselaagrit eesmärgiga saada heasse vormi. Mängudes on mul motivatsiooni väga palju olnud ja tunnen, et olen ka vaimselt heas kohas, see on kõige olulisem. Füüsiline pool saab alati parem olla, aga praegu on ka see täitsa okei. See, et ma mängida tahan, on põhiline.

Kui sa mängudes üle 30 punkti kõmmutad, kas siis on ka välislepingut oodata?

Selle nimel kindlasti töö käib, et järgmisel hooajal välismaal mängida. Kodune EM on tulemas ja tahan teha hea klubihooaja, et välismaal näidata, et ka eestlased oskavad väga hästi võrkpalli mängida. Paar varianti on hetkel olemas, aga vaatame, kuhu ma lõpuks maandun.

Tartu Ülikooli spordihoones peetavale Eesti ja Rootsi vastasseisule on kolmapäeval võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 16.50.