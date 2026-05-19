Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

Naiste koondisega Euroopa liiga mängudeks valmistuv diagonaalründaja Kertu Laak sai Bielsko-Bialaga tänavu Poola karikal hõbeda ja lõpetas tugeva meistriliiga neljanda kohaga. Esmakordselt tegutses ta välisklubis kaptenina.

"Üldiselt võin enda hooajaga rahule jääda, olin seal punktiliider ja üritasin olla ka muus mõttes liider. Kapteniroll näeb seda ette ja ma loodan, et see usaldus tasus ennast ära. Ma ise tundsin küll, et mul oli kindlam tunne ja mõnusam fiiling sees," sõnas Laak.

Koondiseski kaptenirolli kandev Laak on Bielsko-Bialas mänginud järjest kolm eriilmelist hooaega ja alati on vähemalt üks medal pihku jäänud. Selja taha jäänud hooaega iseloomustas mullusega võrreldes ka verevahetus.

"See hooaeg meil tiimis vahetus hästi palju, oli sellist uute inimeste leidmist. Samas ma tundsin, et see hooaeg oli tüdrukute kollektiiv hästi mõnus ja me saime omavahel väga hea klapi. Võib-olla lõpus jäi rünnakujõust puudu, Kristiine Miilen pidi teatavasti ka meiega seal olema, teda me natukene igatsesime," tunnistas Laak. "Proovisime anda endast parima. See, et me esinelikusse saime, on ikkagi kordaminek klubi jaoks, sest me ei ole seal kõige suurema eelarvega tiim. Seal on hea hing sees, mille najalt see tuleb."

Kolme hooajaga, mis sisaldanud alati ka euromänge, on Laak ära õppinud ka lihtsama suhtluse Poola keeles. "Üldiselt ma aru saan, jah. Arusaamine on päris hea ja ise suudan vastu rääkida ka selliseid lihtsamaid asju. Võib-olla grammatika mõnes kohas lonkab, aga eks see on selline eestlasele võõras asi, igasugused käändelõpud ja asjad. Üldiselt kõigest saan aru, millest räägitakse," jutustas Laak.

Eesti koondise kapteni tööd Bielsko-Biala hindab. Nende särgis jätkamise fakti Laak kinnitada veel ei saa, sest tuleb ära oodata klubipoolne teadanne. Ala mõjukas andmebaas Volleybox on ta nime järgmise hooaja koosseis aga juba välja toonud. "Jah, ei saa hetkel seda kommenteerida. Ise tahaks juba välja hõigata, aga eks see on alati klubi otsus, millal nad selle teatavaks teevad," nentis Laak.