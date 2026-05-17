Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

Võrkpalli rahvusnaiskonnal on soomlasest uus peatreener Pekka Seppänen. Kaks esimest treening-nädalat uue pealiku juhendamisel Otepääl kulmineerusid Leedu vastu peetud kontrollmängudega. Esimese kohtumise Eesti 3:1 võitis, teise 2:3 kaotas.

"Nägime mitmeid asju, mis töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat," lausus Pekka Seppänen ERR-ile. "Samas oli meil ka nõrkusi ja just täna. Hea, et need leidsime. Järgnevatel nädalatel saame nendega tööd teha, et mängu arendada."

Avamängus oli Eesti resultatiivseim 19 punktiga kapten Kertu Laak, teises mängus samuti diagonaalründaja Carmel Vares 16 punkiga. "Ma arvan, et need mängud näitasid seda, et me oleme hakanud kohanema selle uue süsteemiga, mida uus peatreener viljeleb," ütles Laak. "Proovime oma mängu natukene kiiremaks ajada ja see, eriti eile, ma arvan õnnestus väga hästi."

Kui kaitses jäädi pühapäeval alguses hätta, siis rünnakuid realiseeris koondis 50-protsendilise täpsusega. "Soovin, et mängiksime rünnakul palju kiiremini, kui mängijad on harjunud. Sel nädalavahetusel seda tegime," rõõmustas Seppänen.

Kiirem mäng nõuab head füüsist ja kiiret taipu. Temporündaja Mirjam Karoliine Kask ütles, et kohanemine uuete nõudmistega on läinud nobedalt.

"Kiiremad tõsted on nurkadesse nii kahte kui nelja ja ma arvan, et on väga hea, et selline muutus on toimunud, sest eelmisel aastal meil ei läinud nii hästi koondisega ja me peame just kasutama ära just kiirust, kuna meil ei ole kõige pikemad mängijad," selgitas temporündaja.

Euroopa liiga mängudeni on jäänud veel kolm nädalat. Otepäält sõitis koondis Tallinna, kus jätkatakse tööd. Järgmine vormiproov on 23.- 24. mail Riias, kus naiskonda ootavad kontrollmängud Lätiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

