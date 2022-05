Tänak: nädalavahetust ei saa muudmoodi kirjeldada kui pettumust valmistav

"Meie nädalavahetust ei saa muudmoodi kirjeldada kui pettumust valmistav. Me läbisime kõik katsed, püüdsime õppida erinevaid asju ja loodetavasti saame sellest rallist kaasa võtta midagi, mis teeb meid järgmiseks korraks veidi paremaks. Meil on veel palju tööd vaja teha," sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Üldiselt on olnud raske leida vajalikku enesekindlust, kuid meil pole muud võimalust kui teha kõvasti tööd ja proovida seda olukorda ümber pöörata," lisas Tänak.

"Ott tegi pühapäeval väga tugeva esituse ja suutis kaks kohta tagasi võtta, et lõpetada kuuendana. Olen õnnelik ja uhke kõigi meeskonna liikmete üle, et saime pjedestaalikoha, aga meie eesmärk on võita. Teame, mis meid ees ootab ja Sardiinias tahame kindlasti võidu eest võidelda," rääkis Hyundai võistkonnajuhi asetäitja Jules Moncet.

Järgmine MM-sarja etapp Sardiinias on kavas 2.-5. juunini.