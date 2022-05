Monaco etapi esimestel vabatreeningutel oli kiireim Charles Leclerc

Reedesel esimesel vabatreeningul sõitis Leclerc ringiajaks välja 1.12,764, talle järgnesid Red Bulli piloot Sergio Perez (+0,039) ning tiimikaaslane Carlos Sainz (+0,070).

Teisel vabatreeningul näitas Leclerc paremust ajaga 1.12,656, teise kiireima ringi aja sai kirja Carlos Sainz (+0,044) ning kolmanda Perez (+0,379). Tiitlikaitsja Max Verstappen näitas mõlemal treeningul paremuselt neljandat aega.

FP1 CLASSIFICATION @Charles_Leclerc finishes P1 in our first session of the weekend #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/MOd8vg4HYj