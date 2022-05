Tänak: püüame veel mõista, kuidas auto käitub

Portugali MM-ralli laupäevase eelviimase katse järel on Ott Tänak (Hyundai) kaheksandal kohal, kaotust liider Kalle Rovanperäle (Toyota) on enne viimast võistluspäeva +4.40,9.

"Meil on täna (laupäeval) vähem probleeme olnud kui eile, kuid see ei tähenda, et oleks lihtsam olnud. Mõned katsed on natuke paljulubavamad kui teised. Teisel katsel oli keerulisem, kuna seal oli rohkem puhastamist ja kõvade rehvidega oli raske teel esimene olla. Ralli ajal saab edusamme teha minimaalselt," rääkis Tänak.

Ta lisas, et praegu üritatakse aru saada, kuidas auto üldse käitub. "Boksis me veel mängime, see teeb sellest keerulise mängu, kuid siiski püüame veel mõningaid asju mõista, kuidas auto käitub ja kuidas teha edaspidiseks hea plaan. See on meie töö, mis tuleb ära teha," sõnas Tänak.

Viimane võistluspäev algab kell 9.08.