Jefimova ja treener Hein ootavad MM-ilt isiklikke rekordeid

Ateenas võitis ta kõik kolm rinnuliujumise finaali. 50 meetris paranes ka Eesti rekord, põhidistantsil 100 meetris jäi rekordist puudu vaid 34 sajandikku ja 200 meetris ligi poolteist sekundit.

"Ma mõtlesin, et 100 meetrit tuleb tegelikult halvemini," lausus Jefimova ERR-ile. "Ma olin sellega täitsa rahul, eriti finaalujumisega. 50-s oli natuke üllatus, et tuli isiklik. 200-s ei oodanud ma midagi, sest teadsin, et see on liiga pikk. Ma olin just haige ja lihtsalt ei saa käima praegu."

Treener Henry Hein lisas, et trenni on tehtud just 200 meetri distantsi silmas pidades ja tegeletud on tõmmetega. "50 rinnuli isiklik ja sajas isikliku lähedale ujumine tuli oluliselt väiksemate tõmmete arvuga," juhtis ta tähelepanu.

"Tehnika on läinud palju paremaks, see tegi väga heameelt. 200 meetris läksime kohe esimesel poolel tugevamalt ujuma, et näha, kus ta praegu ära väsib ja saime pildi selgemaks," lisas treener.

Ehkki haigestumine aprilli alguses oli üsna suureks tagasilöögiks ning võistlushooaeg algas seetõttu planeeritust märksa hiljem, tasub oodata häid tulemusi ka eelseisval MM-il. Nii 100 kui ka 50 meetris peaksid isiklikud rekordid tagama pääsu vähemalt poolfinaali.

"Mu ujumiste järgi võib öelda, et ma olen tugevamaks läinud," lausus Jefimova. "Ma tõmban palju rohkem vett ja nii edasi. Ma ootan ikkagi, et ma olen arenenud eelmisest aastast ja ma ikkagi arvan, et isiklikud võivad tulla juba MM-il."

Heina sõna sõnul minnakse isiklikku tippmarki ujuma igal distsipliinil. "Praegu on tal küll ka põhikooli lõpp ja selles mõttes võtame rahulikult, et keskendume ka kooliasjadele," ütles treener.

"Kogu fookus on suunatud, et järmgine aasta olümpianorm ära täita. Selles mõttes me väga suuri pingeid endale peale ei pane, aga kindlasti tahaks ujuda isiklikke."