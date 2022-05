Jüri Vips pääseb esimese eestlasena F1 etapil vabatreeningule

Sellega saab 21-aastasest Vipsist esimene eestlane, kes on vormel-1 MM-etapil vabatreeningul osalenud.

"Mul on nii hea meel, et saan lõpuks kõikidega jagada, et teen debüüdi vormel-1 võistlusnädalavahetusel, osaledes Red Bulli ridades esimesel vabatreeningul," avaldas Vips sotsiaalmeedias. "Ma ei suuda sõnadesse panna, kui tänulik olen selle võimaluse eest, mis nad mulle andsid! Tahan tänada kõiki, kes on aidanud mul jõuda sinna, kus praeguseks olen."

Uute reeglite kohaselt peavad kõik meeskonnad vähemalt kahe etapi esimesel vabatreeningul andma võimaluse uustulnukale. Vips asendab reedesel vabatreeningul Red Bulli põhisõitjat Sergio Perezt. Lisaks Vipsile saab Barcelonas võimaluse Nick de Vries, kes sõidab esimesel vabatreeningul Williamsi ridades Alex Alboni vormeliga.

Vips on Red Bulli noortetiimi kuulunud aastast 2018, eelmisel aastal sai ta F1 autot proovida hooajajärgsel testimisel Abu Dhabis.

Hispaania GP esimene vabatreening algab reedel Eesti aja järgi kell 15 ja kestab tund aega. Lisaks F1 vabatreeningule võistleb Vips nädalavahetusel Barcelonas ka F2 sarjas, kus ta on kolme etapi järel üldarvestuses kaheksas.