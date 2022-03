Finišisirgel konkurendist mööda saanud Vips teenis sprindisõidus teise koha

Vips oli viis ringi enne laupäevast sprindisõidu finišit neljas, aga möödus siis Tridenti sõitjast Calan Williamsist ja tõusis kolmandaks. Viimasel ringil jahtis eestlane tema ees sõitnud Jake Hughesi ja sai britist mööda võistluse finišisirgel, edestades teda lõpuks vaid 0,058 sekundiga.

Lawson wins as Vips powers past Hughes for second on the line!@F1FSLive @F1FeederSeries1 #F2 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/PsDs7oiwK8