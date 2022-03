Vips alustas uut hooaega seitsmenda kohaga

Võistluse võitis hollandlane Richard Verschoor (Trident), kes edestas Jehan Daruvalat (Prema Racing) ja Liam Lawsoni (Red Bull Junior). Esikolmiku ja Vipsi vahel lõpetasid Ralph Boschung (Campos), Felipe Drugovich (MP) ja Logan Sargeant (Carlin). Vipsi tiimikaaslane Marcus Armstrong pidi võistluse katkestama.

Seitsmendana finišijoone ületanud Vips sai hooaja avastardilt kirja kaks punkti. Pühapäevast põhisõitu alustab Vips kolmandalt kohalt.

Eelmisel hooajal tuli Vips 120 punktiga üldarvestuses kuuendaks, võites ka Aserbaidžaani etapil ühe sprindi- ja ühe põhisõidu.

Our Top 8



A special shoutout to @ayumuiwasa_cars who made up an INCREDIBLE 1️⃣4️⃣ places #BahrainGP #F2 pic.twitter.com/IpWGjV3z38