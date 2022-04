Jüri Vips võitis vormel-2 etapi kvalifikatsiooni

Vips edestas teiseks tulnud jaapanlast Ayumu Iwasat (DAMS) 0,157 sekundiga. Kolmanda koha sai austraallane Jack Doohan (Virtuosi Racing; +0,210). Vipsi tiimikaaslane Marcus Armstrong sai kirja seitsmenda aja (+0,665), sarja üldliider Felipe Drugovich (MP; +0,910) lõpetas 12. kohal.

Vips näitas kiiret minekut ka hommikusel vabatreeningul, kus ta saavutas teise koha. Ainsana edestas eestlast Ralph Boschung, kes oli kvalifikatsioonis neljas (+0,275).

Kuna sprindis pööratakse kvalifikatsiooni esikümme ümber, stardib Vips laupäeval kümnendalt kohalt. Sprindisõit algab Eesti aja järgi kell 18.55.

