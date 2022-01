Vipsi mänedžer Asmer: kui rehvimure laheneb, ei ole Hitechis halvasti midagi

Kuna tiim ei leidnud soovitud määral kiirust superpehmete rehvidega, siis jäid kvalifikatsioonitulemused loodetust tagasihoidlikemateks. Sellest hoolimata on Vipsi mänedžeri Marko Asmeri sõnul eesmärgid jätkuvalt kõrged.

Hooaja ettevalmistust alustati detsembris Abu Dhabis toimunud testisõiduga. "Te testis edasi Hitechiga. Oli konkreetne plaan midagi leida üheks ringiks, mis on hooaja teine pool olnud probleemiks - saada ajasõidus rehvid hästi tööle," lausus Asmer ERR-ile.

"Kahju oli muidugi sellest, et oli ette määratud, mis set'id kasutada saad - kõigile tiimidele anti keskmine rehvisegu, mitte superpehme, millega tegelikult oli probleem. Eks nad üritasid seal midagi jäljendada, proovida. Nüüd on siis talv vahepeal, on aega aru saada."

"Suures plaanis ei ole mul Hitechi kohta midagi öelda - tehnilised viperused olid auto, tootja... ja võib olla kuidagi halb õnn, et temal need asjad juhtusid," jätkas Asmer. "Mitte tiimil ei olnud midagi tegemata."

"Et auto on sõitudes kiire, see on hea. Aga aasta teine pool, kui enamik aega oli supersoft rehv, olid ajasõidud probleemid. Ülejäänud asjad on tiimis suht hästi paigas. Kui rehviga ka midagi leiab, siis ei oleks halvasti midagi."

Mida tähendab superpehme rehvi tööle saamine? Milles seisneb probleem?

Seal on palju erinevaid parameetreid, mis kõik peavad klikkima, et rehv annaks enda maksimumi. Üks-kaks ringi, kui uus rehv peaks andma kõige parema tulemuse - selleks kaheks ringiks seadistus, rehvi rõhk - mis iganes seal on - ei ole optimeeritud autol nii, et see rehv annaks enda parima välja. Natuke keeruline seletada, aga umbes nii ta on.

Palju annab see juurde, et Hitechi meeskonna sees oli Vips kahest sõitjast see parem?

See on alati tähtis. Number üks eesmärk on olla eespool tiimikaaslasest. See on alati nii olnud ja jääb olema ka. Ülejäänu, mida sa võib-olla ise nii palju muuta ei saa. Mis on hea - Liam Lawson [teine sõitja] tegi kaasa DTM-i hooaja, kus ta oli väga tugev kogenud sõitjate vastu, kus ta oleks pidanud võitma, aga talle korraldati see viimane etapp ära. Jüri oli F2-s suuremaltjaolt temast kiirem ja see oli hea. Loomulikult tulemused ei olnud nagu lootsime.

Milline oleks ideaalne vigade parandus?

Eesmärk on kõrge - võita sari või vähemalt tulla kolme hulka. Eelmine aasta oli vigu vähe, mis oli hea! Pigem olid muud asjad, millest tulid seismajäämised ja muud katkestamised. Enda vigade mõttes oli kindlasti karjääri parim aasta.

Räägi Red Bulli struktuurist. Kui hästi süsteemid toimivad, et noored võivad jõuda vormel-ühte, mis Jüri Vipsil ilmselt eesmärk ikkagi on?

Üldiselt toimivad väga hästi. Süsteem iseenesest ei ole midagi väga suurt - seal on Helmut Marko, kes on pealik ja all oma osakond, mida nad haldavad. Otsuseid võtab ainuisikuliselt vastu Helmut Marko ja mitte keegi teine. Süsteem on olnud kõige tõhusam - kõige rohkem noorsõitjaid on ka vormel-1 sarja sõitma jõudnud. Selles mõttes on ta kindlasti parim süsteem.

Kas Helmut Marko iseloom ka soosib seda süsteemi?

Jah, eks temaga on see, et kui tulemust ei tee, siis oled päevapealt väljas - ta ei halasta. See lihtsalt on ja see on tema - siin ei saa midagi teistmoodi ollagi.