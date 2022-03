Vips pääses hooaja avaetapil pjedestaalile

Võistlust kolmandalt kohalt alustanud Vips tõusis esimesel ringil liidriks. Eestlane püsis liidrikohal kuni boksipeatuseni, kui mehaanikute vea tõttu kulus vasaku esirehvi vahetamisele kõvasti aega.

Rajale naastes suutis Vips mitmetest konkurentidest mööduda ning seitse ringi enne võistluse lõppu tõusis ta kolmandale kohale, kus ta püsis kuni võistluse lõpuni.

Võitjaks tuli prantslane Theo Pourchaire (ART), teise koha pälvis britt Liam Lawson (Carlin). Bahreini põhisõiduga kogus Vips 16 punkti ning on sarja üldarvestuses 18 punktiga kolmandal kohal.

