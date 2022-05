Võrkpalli rahvusnaiskond alustas koondisekevadet kahe võiduga

Laupäeval tõi Eesti naiskonna kasuks Kadi Kullerkann 14 punkti (+9), 12 punkti lisasid nii Liis Kullerkann (+12) kui Kristiine Miilen (+6), kuus ässa löönud Julija Mõnnakmäe arvele kogunes 10 punkti (+9) ning seitse silma lisasid Kertu Laak (+2) ja Eliise Hollas (+4), vahendab Volley.

Eesti vastuvõtt oli 38%, rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokist saadi 12 punkti ja servil löödi samuti 12 ässa (viis viga). Läti vastuvõtt oli 34%, rünnak 36%, blokist saadi üheksa ja servilt kuus punkti (11 viga).

Pühapäeval jagas peatreener Alessandro Orefice kahes esimeses geimis rohkem mänguaega kogenumatele ning seejärel said kahes geimis oma võimeid proovile panna noored. Eesti naiskonna resultatiivseimaks tõusis Nora Lember, kelle arvele kogunes 11 punkti (+7). üheksa punkti panustasid nii Silvia Pertens (+5), Kadi Kullerkann (+8) kui Liisbet Pill (+6). Laura Parts lisas kaheksa (+5) ja Liis Kullerkann seitse punkti (+5). Läti edukaim oli 10 punktiga (+4) Megija Damberte.

Eesti naiskond säras servijoone taga, kust teeniti koguni 15 ässa vastase kolme vastu. Blokist saadi aga lätlannadest vähem punkte – 10 vs 5. Eesti vastuvõtt oli 42% ja rünnakuprotsent 48, Läti samad näitajad olid 27% ja 37%.

Peatreener Alessandro Orefice ütles, et jäi täna rahule mängijate suhtumise ja agressiivsusega. "Mulle meeldis täna veelgi rohkem mängijate suhtumine. Sellele rõhusin ka eile õhtul koosolekul, et me ei ootaks vastase vigu, vaid oleksime ise agressiivsed," ütles juhendaja.

"Ka noored tegutsesid väga tublilt, kõik nad on valmis vaeva nägema – Sonja, Liisbet, Nora, Janelle, Kadri – kõik noored jätsid positiivse mulje. Neis kõigis on soov saada paremaks ja koondises kanda kinnitada. Nüüd ootan suure huviga mänge Rootsi vastu, et näha, kuidas me tugevama vastasega hakkama saame," lisas peatreener.