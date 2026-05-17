Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

Eesti naiskond teenis laupäeval kolm-üks võidu, aga pühapäeval võitsid leedulannad esimesed kaks geimi 25:16 ja 25:21. Eestlannad leidsid aga vastuse ning võitsid järgmised kaks geimi 25:15 ja 25:14. Otsustavas vaatuses jäid peale ikkagi külalised, kes vormistasid 15:13 võidu.

Peatreener Pekka Seppänen jagas mänguaega enamasti kahe-kolme geimi jagu. Eestlannade edukaimaks kerkis 16 punkti (+11) toonud Carmel Vares, kümme punkti (+7) lisas Kertu Laak, võrdselt üheksa punktiga panustasid Kertu Stamm (+7) ja kogu mängu platsil olnud Mirjam Karoliine Kask (+6). Eesti vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnak 50 protsenti, blokipunkte kogunes seitse ning servil löödi üheksa ässa ja tehti 15 viga.

Leedu resultatiivseimaks tõusis 14 punktiga (+12) Martyna Paukstyte. Leedulannade vastuvõtt oli 27 protsenti ja rünnak 33 protsenti, blokist saadi 13 ja servilt 12 punkti (eksiti kümnel pallingul).

Järgmised kontrollkohtumised peab rahvusnaiskond Lätis 23. ja 24. mail ning seejärel ootavad juuni alguses ees esimesed mängud Euroopa liiga alagrupiturniiril, mis algavad 6. juunil.