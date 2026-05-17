X!

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

Võrkpalli Eesti koondis
Võrkpalli naiste kontrollmäng Eesti - Läti
Võrkpalli naiste kontrollmäng Eesti - Läti Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa liigaks valmistuv Eesti naiste võrkpallikoondis pidas pühapäeval teise kontrollkohtumise Leeduga ja sai 2:3 kaotuse.

Eesti naiskond teenis laupäeval kolm-üks võidu, aga pühapäeval võitsid leedulannad esimesed kaks geimi 25:16 ja 25:21. Eestlannad leidsid aga vastuse ning võitsid järgmised kaks geimi 25:15 ja 25:14. Otsustavas vaatuses jäid peale ikkagi külalised, kes vormistasid 15:13 võidu.

Peatreener Pekka Seppänen jagas mänguaega enamasti kahe-kolme geimi jagu. Eestlannade edukaimaks kerkis 16 punkti (+11) toonud Carmel Vares, kümme punkti (+7) lisas Kertu Laak, võrdselt üheksa punktiga panustasid Kertu Stamm (+7) ja kogu mängu platsil olnud Mirjam Karoliine Kask (+6). Eesti vastuvõtt oli 44 protsenti ja rünnak 50 protsenti, blokipunkte kogunes seitse ning servil löödi üheksa ässa ja tehti 15 viga.

Leedu resultatiivseimaks tõusis 14 punktiga (+12) Martyna Paukstyte. Leedulannade vastuvõtt oli 27 protsenti ja rünnak 33 protsenti, blokist saadi 13 ja servilt 12 punkti (eksiti kümnel pallingul).

Järgmised kontrollkohtumised peab rahvusnaiskond Lätis 23. ja 24. mail ning seejärel ootavad juuni alguses ees esimesed mängud Euroopa liiga alagrupiturniiril, mis algavad 6. juunil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

15.05

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

15.05

Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

14.05

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

11.05

Rumeenias mängivad Eesti võrkpallurid osalevad põnevates medaliseeriates

11.05

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

10.05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

08.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

08.05

Tiisaar ja Korotkov alustavad MK-hooaega Madridis

06.05

Tallinn Cup tõi platsile kaheksa istevõrkpalli võistkonda

04.05

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

04.05

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti lõpetasid esimese välishooaja pronksiga

29.04

Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

videod

sport.err.ee uudised

16:02

Pärnu koolisõidu MK-etapi võitis Leedu sportlane

15:56

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

15:22

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

15:18

VAATA OTSE | Levadia ja Paide lõid avapoolajal neli väravat Uuendatud

14:58

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

14:27

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Raassillas kolm klassivõitu

13:49

Lyles jooksis Tokyos alla 10 sekundi, Benjamin võidutses tõketeta jooksus

13:12

Eesti meistrivõistlustel medaleid koguv Jäärats: EM-il tuleb parem aeg!

12:34

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

12:01

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

11:23

Xabi Alonso saab Chelsea peatreeneriks

10:56

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

10:21

Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

09:09

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

loetumad

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

16.05

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

09:42

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

16.05

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo