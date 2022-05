Eesti võrkpallikoondis alistas kindlalt Ukraina

Juhkami blokipunkti järel asus Eesti esimest geimi juhtima 10:7 ja Ukraina võttis mõtlemisaja. Ka järgmise punkti teenisid eestlased blokist. Uuskari serviäss andis kodumeeskonnale juba 18:10 edu ning avageimi võitsid eestlased 25:18. Juhkami ja Uuskari tõid avageimis kumbki kuus punkti, ukrainlaste edukaimad olid võrdselt nelja punktiga Yurii Semeniuk ja Yevhenii Kisiliuk.

Teist geimi läks Eesti meeskond 6:0 juhtima ning Ukraina peatreener kutsus mängijad mõtlemisajale. Geimi keskel läks hoogu Ukraina blokk ning 15:11 eduseisul võttis Alar Rikberg omakorda aja maha. Vahe siiski püsis, Saaremaa võimsa rünnaku järel juhiti 21:15 ning teise vaatuse võitis Eesti 25:20. Hurt ja Uuskari tõid kumbki viis punkti. Kui avageimis oli Ukraina rünnak vaid 35%, siis teises vaatuses oli 35% nende vastuvõtt, vahendab Volley.

Kolmanda vaatuse alguses asendas Robert Viiber Markkus Keelt. See geim oli tasavägisem, geimi keskel viis Hurt Eesti 17:15 juhtima, ent tema serviviga seadis veidi hiljem tabloole 18:18 viiginumbrid. Geimi keskel sekkus Stefan Kaibald Juhkami asemel. Otsustavatel hetkedel oli parem Eesti, Saaremaa temporünnak ja Uuskari punkt viisid meid ette 23:20 ja geim kuulus Eestile 25:22. Selles vaatuses tõi Uuskari Eesti edukaimana viis silma.

Kokkuleppel mängiti ka lisageimid. Neljandas saatis Rikberg Maari asemel väljakule Johan Vahteri, tempos sai Treiali asemel mänguaega Mart Naaber. Kaibaldi tagaliinirünnaku järel olid eestlased peal 11:4 ning sedagi geimi domineeris kodumeeskond, tulemuseks 25:17. Uuskari jõudis selles vaatuses kuue punktini.

Viiendas geimis alustasid Eesti poolel Viiber, diagonaalis Mihkel Varblane, Kaibald, Hurt, Saaremaa, Naaber, Vahter. Ukrainlased pääsesid ette 8:6, ent Kaibald viigistas. Edasi mindi punkt-punktis, lõpuks jäi 15:12 peale Eesti.

Reedel kell 18.00 kohtutakse sama vastasega Tartu Ülikooli spordihoones uuesti. Mäng on pealtvaatajatele tasuta ja otsepildis nähtav volley.ee lehel.

Enne mängu:

Eesti koondist juhendavad kolmapäeval abitreenerid Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp. Võrreldes eelmiste kontrollkohtumistega on meeskonnas mõned muudatused.

"Laagrist on lahkunud Marx Aru ja Rasmus Meius, Marxil on käsil kooli lõpetamine ja Rasmus keskendub rannavõrkpallile. Lisandunud on Martti Juhkami, Robert Viiber, Henri Treial, Mart Naaber, Renet Vanker. Kristo Kollo ja Karli Allik tegelevad jätkuvalt vigastustest taastumisega," andis Rikberg olukorrast ülevaate.

Kodumaal toimuva sõja tõttu elab ja treenib Ukraina koondis hetkel Kääriku spordikeskuses nagu ka Ukraina U-22 esindus. Pealtvaatajatel on kohapeal võimalus toetada Eesti Võrkpalli Liidu toel Käärikul elavaid Ukraina võrkpallureid.

Eesti koondise koosseis mängudeks Ukraina koondisega:

Sidemängijad: Markkus Keel, Aleksander Eerma, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Jan Markus Üprus, Markus Uuskari, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus, Martti Juhkami

Temporündajad: Marx Aru, Mihkel Varblane, Sten Perillus, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp