Kalev/Cramo jõudis finaalseeriast ühe võidu kaugusele

Kalev läks avaveerandil 21:4 juhtima, kuid teisel veerandajal võtles Pärnu mängu tagasi ja jõudis Kalevist kahe punkti kaugusele, 39:37. Teisel poolajal Kalev siiski Pärnut lähemale kui kümme punkti ei lasknud ja võttis kokkuvõttes 99:84 võidu ning läks poolfinaalseeriat 2:0 juhtima.

"Enamuse mängust suutsime domineerida, kuigi teisel veerandajal tuli väike auk sisse. Võrreldes avamänguga oli täna täiesti teistsugune mäng. Esimene oli väga madalaskooriline, see mäng saime juba avapoolajal kaks korda rohkem punkte kui eelmises. Õnneks suutsime võidu koju tuua," rääkis Kalevi tagamängija Martin Dorbek.

"Natukene on klassivahe tunda. Neil on hetkel pink ka pikem, meil on paar võtmemängijat vigastusega väljas ja see paratamatult teeb mängu natukene raskemaks, eriti kui on kolme võiduni mängitav seeria," rääkis Pärnu ääremängija Ivo Van Tamm. "Arvan, et me saame nii ründes kui ka kaitses palju paremini mängida. See seeria, mida me Kaleviga Eesti-Läti liigas mängisime on väga hea näide sellest, kui palju saame veel juurde panna."

Kalevi parimana tõi kaheteistkümnest viskest kümme tabanud Kamari Murphy 20 punkti, kolm kaugviset tabanud Kregor Hermet toetas 18 punktiga. Kaksikduublist jäi napilt ilma Martin Dorbek, kes lõpetas kohtumise 13 punkti ja üheksa korvisööduga.

Pärnu poolel viskas Mihkel Kirves üleplatsimehena 22 punkti ja haaras üheksa lauapalli, Robert Valge arvele kogunes 18 punkti ning Siim-Markus Post tõi 15 punkti ja andis üheksa korvisöötu.

Avamängus teenis Kalev kodusaalis 76:52 võidu. Seeria kolmas mäng peetakse laupäeval, 14. mail Kalevi Spordihallis.

Teises poolfinaalseerias lähevad kolmapäeval vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja TalTech/Optibet. Tartlased võtsid avamängus 75:67 võidu.