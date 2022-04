Märgilise tähiseni jõudnud Jokic tegi NBA ajalugu

Denveri staar Nikola Jokic kogus võidumängus 35 punkti, 16 lauapalli, kuus resultatiivset söötu ja viis vaheltlõiget. Temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes põhihooajal kogunud 2000 punkti, 1000 lauapalli ja 500 resultatiivset söötu.

"Kõige väärtuslikuma mängija auhinnale ei käi mingit võistlust," sõnas Nuggetsi peatreener Michael Malone pärast mängu. "On teisigi suurepäraseid mängijaid. Ma ei ütle, et nad pole hiilgavad, aga mida Nikola Jokic on selle tiimiga tänavu teinud, on uskumatu. Ta oli eelmine aasta hea ja see aasta veel parem."

Idakonverentsi tippude vastasseisus alistas Milwaukee Bucks neljapäeval 127:121 Boston Celticsi. Giannis Antetokounmpo ja Jrue Holiday viskasid 29 punkti, sama palju kogus külalismeeskonna ridades Marcus Smart. Idas on esikohal Miami Heat (52-28), Milwaukee saldoks on 50-30 ja Bostonil 50-31. Neljandal kohal oleval Philadelphial on 49 võitu ja 31 kaotust.

Läänekonverentsi play-off'ist eemale jäänud Los Angeles Lakers jättis kõik oma kuulsamad nimed pingile ja kaotas seejärel Golden State Warriorsile 112:128. Kuus kaugviset tabanud Klay Thompson viskas võitjate kasuks 33 punkti.