Aegade esimese Miami GP võitis Max Verstappen

Parimalt kohalt rajale läinud Leclerc püsis liidrina üheksanda ringini, kui Verstappen temast möödus. 42. ringil põrkasid kokku Pierre Gasly (AlphaTauri) ja Lando Norris (McLaren), mis tõi rajale turvaauto.

Kümme ringi enne lõppu said sõitjad uuesti vabalt kihutama, aga pjedestaalikohtade osas enam muudatusi ei tulnud. Esikolmikule järgnesid Sergio Perez (Red Bull; +10,638), George Russell (Mercedes (+18,582) ja Lewis Hamilton (Mercedes; +21,368).

"Ma olen uskumatult õnnelik, et siin Miamis võitsin," lausus teise etapivõidu järjest saanud Verstappen. "See oli meie jaoks imeline pühapäev."

Leclerc lisas, et füüsilises plaanis oli raske sõita. "Lõpu eel mõtlesin üks hetk, et suudan Maxi kätte saada, aga täna on neil kiiruse osas eelis," ütles ta. "Aga see oli tore sõit, suurepärane on taas nii palju publikut näha."

Esikümne lõpetasid ehk MM-punktidele tulid veel Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +25,073), lausa 20. kohalt startinud Esteban Ocon (Alpine; +28,386), Fernando Alonso (Alpine; +32,128) ja Alexander Albon (Williams; +32,365).

Miamis ka kiireima ringi sõitnud Verstappen lähenes üldarvestuses Leclercile, aga hetkel on Ferrari sõitjal 104 ja Red Bulli piloodil 85 punkti. Kolmas on Perez (66), neljas Russell (59) ja viies Sainz (53). Seitsmekordne maailmameister Hamilton hoiab kuuendat positsiooni (36).

Kahe nädala pärast jätkub MM-sari Hispaania GP-ga ja kolme nädala pärast peetakse legendaarne Monaco GP.