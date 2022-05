Pärnu Sadam ja Tartu Ülikool tagasid koha poolfinaalis

Pärnu haaras Rapla vastu ohjad juba esimesel poolajal, kui avaveerand võideti 20:11 ning poolajaks oldi 12-punktilises eduseisus, 41:29. Kolmanda ja neljanda veerandaja Rapla küll napilt võitis (25:24 ja 22:21), kuid kokkuvõttes teenis Pärnu võõrsil 86:76 võidu ning pääses koondtulemusega 3:1 poolfinaali.

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula tõdes, et edasipääsu vormistamine oli pingeline. "Vastased tulevad ju viimasel viiel minutil hulluga peale, neil pole ju midagi kaotada. Me pidime rünnakul mängu kontrollima ja mul pole poiste kohta ühtegi halba sõna, selliseid lõppe ongi raske mängida. Meie mängujuhid said siit väga hea kogemuse ja järgmine kord oleme sellises olukorras kindlamad."

Pärnu parimana viskas Alterique Gilbert 20 punkti, võttis viis lauapalli ja jagas kuus korvisöötu. Robert Valge ja Andris Misters toetasid kumbki 16 punktiga. Rapla resultatiivseimaks kerkis kaksikduubli teinud Darryl Tucker Jr., kes lõpetas kohtumise 17 punkti, 10 lauapalli ja kuue korvisööduga.

Poolfinaalseerias läheb Pärnu vastamisi põhiturniiri võitja BC Kalev/Cramoga, kes pääses otse nelja parema sekka.

Kolmanda võidu teenis ka Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes sai kodusaalis 69:68 (21:19, 19:15, 16:14, 13:20) jagu KK Viimsi/Sportlandist. Kolm sekundit enne normaalaja lõppu suutis Viimsi seisu viigistada. Seejärel sai Tartu sisseviset takistama asunud Rolands Zakis otsajoonele astumisega tehnilise vea ning vabaviskele läinud Braxton Huggins saatis palli kindlalt läbi korvirõnga.

"Sellise mängu puhul on raske öelda, mida me hästi tegime, aga ma arvan, et lõpus aitas meid kodupublik väga palju ja kui me kolmandal veerandajal jäime kaotusseisu, siis leidsime tänu neile lisaenergiat," märkis Tartu Ülikooli tagamängija Märt Rosenthal. "Selline see play-off on. Mängud on üles-alla ja kellel lõpuks rohkem õnne on, see võidab."

Huggins viskas Tartu parimana 26 punkti ja noppis neli lauapalli, kahekohalise punktisummani jõudis tartlaste eest veel Emmanuel Wembi, kes kogus 13 punkti ja 10 lauapalli. Viimsi poolel säras Karl-Johan Lips, kes tõi meeskonna parimana 25 punkti ja haaras kuus lauapalli. Ronalds Zakis ja Tyler Roberson panustasid mõlemad 14 punktiga.

Poolfinaalseerias kohtub Tartu TalTech/Optibet meeskonnaga, kes seljatas veerandfinaalis mängudega 3:1 Tallinna Kalevi.