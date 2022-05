Visnapuu: sel aastal on intriigi, mäng ei käi ainult hõbeda peale

Endise Tartu Ülikool/Rocki ja erinevate Eesti noortekoondiste peatreeneri sõnul on Kalev/Cramol Final Four'is üheaegselt kõige rohkem kaotada, aga ka klubi mainet kõige enam rehabiliteerida. "Neil peaks olema väga tõsine soov tõestada ennast Eesti esiklubina," sõnas Visnapuu.

Kalev/Cramo pidas viimase ametliku mängu just Pärnu vastu, kui põhiturniiri viimases voorus saadi 21. aprillil 91:64 võit. Pealinna klubi tagamängija Martin Dorbek rääkis reedeses intervjuus ERR-ile, et mängupraktika puuduse tõttu võib meeskond avamängus veidi roostes olla.

"Eks see võib kindlasti mõjutada, aga me ei tea: võib-olla leidsid nad mõne sparringupartneri ja tegid kinniste uste taga kontrollmängu," sõnas Visnapuu. "Kindlasti on esimesele mängule sellises olukorras Pärnul lihtsam vastu minna. Neil on play-off'i kogemus ja tunne juba sees. Kalev/Cramo ettevalmistus võib aga olla selline, et nad tahavad nii-öelda läbi seina minna."

Teises poolfinaalis kohtuvad TalTech ja Tartu Ülikool, selles paaris toimub avamäng pühapäeval TalTechi spordihoones. "Raske on Tartule favoriidikoormat panna. Kui võtame põhiturniiri tulemused - TalTech teine ja Tartu kuues - pigem on TalTechil väike favoriidikoorem ja ka koduväljakueelis," arvas Visnapuu.

"Meeskond peab olema ühtne. Liidrid võivad esile tõusta, aga kui meeskonda ei ole, siis seeriat kindlasti ei võida," sõnas Visnapuu. "Veerandfinaalid on varasematel aastatel tihtipeale jäänud märkamatuks, aga sel aastal intriigi on ja paljud klubid tunnetavad, et mäng ei käi ainult hõbeda peale," lisas ta.