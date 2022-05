Dorbek poolfinaali eel: meistritiitel on Kalev/Cramo jaoks väga oluline

Põhiturniiril 28 võitu ja viis kaotust kogunud Kalev/Cramo pääses sel aastal otse nelja parema sekka, kus neile tuleb vastaseks avaringis Rapla alistanud Pärnu Sadam.

"See aasta on erilisem. Varasematel aastatel ei ole ainult üks klubi otse poolfinaali saanud, lisaks jäi meil Ühisliiga hooaeg katki," rääkis ERR-ile Kalev/Cramo tagamängija Martin Dorbek. "Natuke harjumatu olukord, päris pikk paus on olnud enne tähtsaid play-off mänge. Eks näha, kuidas me selleks valmis oleme, ise usun, et sajaprotsendiliselt."

Kalev/Cramo pidas viimase ametliku mängu just Pärnu vastu, kui põhiturniiri viimases voorus saadi 21. aprillil 91:64 võit. "Mängupaus võib mõlemale poole minna: üks asi on trenni teha, aga mängupraktika on teine. Kui vastane on kogu aeg saanud mängupraktikat, siis esimene mäng võib tulla natuke rabe, loodan, et tuleme sellest hästi välja," sõnas Dorbek.

"Oleme Kalev/Cramo, meie jaoks on meistritiitel ikkagi väga oluline. Kellelegi motivatsioonikõnesid küll ei pea tegema. On eelmise aasta meistrivõistkonnast mehi ja ka välismängijaid, kellel võib-olla üldse pole tiitlit. Kõik tahavad võita ja Eesti meistritiitel on asi, mida kõik võistkonnad tahavad," lisas tagamängija.

Eesti-Läti liigas jäi Kalev/Cramo tänavu Final Four'i ukse taha, kui veerandfinaalis kaotati Pärnule kaks mängu. Detsembris kaotas Tallinna klubi karikafinaalis üllatuslikult Tartu Ülikoolile. "Need asjad on meil kõik meeles ja siit on vaja kuidagi paremini välja tulla," tõdes Dorbek.