Kvalifikatsioonis noppis esikoha Verstappen

"See oli üsna keeruline sõit, rada oli väga libe. Olen esikohaga väga rahul. See on hea algus nädalavahetusele," rääkis Verstappen pärast kvalifikatsiooni.

Kolmanda koha teenis Lando Norris (McLaren; +1,132) ning temaga koos stardib teiselt realt Kevin Magnussen (Haas; +1,165). Oma selle hooaja parima kvalifikatsioonitulemuse tegid kahekordne maailmameister Fernando Alonso (Alpine; +1,203) ja Daniel Ricciardo (McLaren; +1,743), kes said vastavalt viienda ja kuuenda koha.

Viimases voorus tõi punased lipud välja Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +2,440), kelle vormelil tekkis mehaaniline rike. Soomlane alustab sprinti kaheksandalt kohalt. Kehvasti kulges kvalifikatsioon Mercedese jaoks. George Russell stardib sprindis 11. kohalt, Lewis Hamilton aga 13. kohalt.

Vabatreening:

Märgades oludes sõidetud vabatreeningul sai Leclerc kirja aja 1.29,402, mis oli 0,877 sekundit kiirem kui tiimikaaslasel Carlos Sainzil. Kolmas oli Max Verstappen (Red Bull), kes kaotas Leclercile 1,465 sekundiga.

Verstappenile järgnesid Haasi piloodid Kevin Magnussen (+3,037) ja Mick Schumacher (+3,586), kuuenda koha sai Sergio Perez (Red Bull; +3,610). Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton lõpetas vabatreeningu 18. kohal (+7,062), tema tiimikaaslane George Russell oli kümnes (+4,860).