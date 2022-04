Red Bullid domineerisid Imolas, Verstappen tõusis üldarvestuses teiseks

Verstappeni edu teisena lõpetanud Pereze ees oli lõpuks 16,5 sekundit, kolmandaks tulnud Lando Norris (McLaren) kaotas hollandlasele juba 34,8 sekundiga.

Teiselt kohalt alustanud MM-sarja üldliider Charles Leclerc langes kehva alguse järel neljandaks, võitis seejärel Norriselt koha tagasi ja hakkas Perezt survestama, kuid tegi siis Variante Alta šikaanil sõiduvea ja pidi pirueti järel minema planeerimata boksipeatusele. Lõpuks leppis Ferrari sõitja George Russelli (Mercedes) ja Valtteri Bottase (Alfa Romeo) järel kuuenda kohaga.

Verstappen tõusis MM-sarja arvestuses teiseks, olles kogunud 59 punkti. Leclercil on liidrina 86, Perezel kolmandana 54 silma. Talle järgnevad George Russell 49 ja pühapäeval juba avaringil katkestama pidanud Carlos Sainz (Ferrari) 38 punktiga.

Sealjuures lõi Red Bull Emilia Romagna GP-l laua täielikult puhtaks: lisaks põhisõidu kaksikvõidule saadi esikoht nii kvalifikatsioonis kui sprindisõidus ning Verstappen sõitis pühapäeval välja ka kiireima ringi.

"Midagi sellist on alati raske saavutada, aga juba eile ja üleeile olime heas hoos ja tundus, et tuleb hea nädalavahetus. Tiimina tegime kõik õigesti ja see kaksikvõit on vääritud," ütles hollandlane pärast finišit.