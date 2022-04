Durant aitas Netsi võidule ja seitsmendaks

Nets võitis avaveerandi 34:19 ja suurendas oma eduseisu veel kahe punkti võrra, aga järgmised kaks veerandaega kuulusid külalismeeskonnale. Veel kolmanda veerandaja lõpus juhtis Cleveland 88:81, mängu viimase 9.52 jooksul viskas Nets aga 29 punkti Cavaliersi 14 vastu ja võitis.

Kevin Durant kogus võidumängus 36 punkti, Kyrie Irving ja Bruce Brown toetasid teda 18 silmaga. Clevelandi vedas 31 punkti visanud Darius Garland.

Nii Brooklynil kui Clevelandil on nüüd tabelis 43 võitu ja 38 kaotust, aga kuna Brooklyn on võitnud neljast omavahelisest mängust kolm, on nemad seitsmendad ja Cleveland kaheksandal kohal.

Dallas Mavericks alistas reedel Portland Trail Blazersi koguni 128:78, sealjuures lubati külalismeeskonnal viimasel veerandajal visata vaid üheksa punkti. Luka Doncici arvele jäi 39 punkti ja 11 lauapalli, aga ka hooaja 16. tehniline viga, mis tähendab, et ta peab põhihooaja viimase kohtumise vahele jätma.

Eesootav mäng San Antonio Spursi vastu on aga Dallase jaoks kaalukas: kui kodus saadakse võit, piisab läänekonverentsis kolmanda koha kindlustamiseks Golden State Warriorsi ühest kaotusest nende kahes viimases mängus. Juhul, kui Dallas kaotab, peab Golden State Dallase kolmanda koha jaoks kaotama mõlemad oma mängud.