Zirk lõppevast hooajast: igalt võistluselt oli midagi kaasa võtta

"Hooaeg on tõesti pikk olnud ja mul on südamest hea meel, et see sellise punkti sai. Ma ütleks, et see on minu senise karjääri kindlasti üks parimaid esitusi," sõnas Kregor Zirk.

Kregor Zirgi viienda koha tulemus Abu Dhabis on praegu ka FINA punktitabeli põhjal kõige tugevam ujumise Eesti rekord. Euroopa kõigi aegade edetabelis tõusis Zirk 11. kohale.

"Kui aus olla, siis ma olin väga üllatunud, et see liblikas just nii hästi välja tuli. Tegelikult ma otseselt eraldi nii-öelda liblika trenni ei ole teinud. Pigem olen ikkagi keskendunud kroolidistantsidele, sest pikal rajal läks seal just kõige paremini. Ma proovisin ISL-is erinevaid taktikaid, üritasin leida selle, mis minu jaoks töötab ja tundub, et ma leidsin selle. Mul on hea meel, et see hästi välja tuli lõpuks," rääkis Zirk.

Ehkki praeguse vormiga olnuks võimalik novembris Euroopa meistrivõistlustel ka medaliheitlusse sekkuda, ei kahetse Zirk hooaja alguses tehtud otsust.

"Sel hetkel, kui EM toimus, oli minu jaoks tegelikult väga raske treeningperiood just selle mõttega, et detsembris hästi ujuda. Ja ma ütleks, jumal tänatud, et ma EM-ile ei läinud. Arvan, et muidu ma poleks lihtsalt füüsiliselt ära kestnud detsembriks. Ma pole elu sees nii palju nii väikese perioodi jooksul võistelnud," ütles Zirk.

"Igalt võistluselt oli midagi kaasa võtta. Ma arvan, et see tõi ka nii hea lõpptulemuse. Ma üritasin iga kord paremaks saada, iga kord midagi õppida ja siin me oleme nüüd," lisas Zirk.

Kevadel ja suvel ka pikas basseinis suuri tegusid teinud Kregor Zirk tõstab edukat aastat kokku võttes eelkõige esile Rahvusvahelist Ujumisliigat.

"Minule isiklikult andis kõige suurema emotsiooni kõik ISL-i võistlused. See melu seal ja kuna ikkagi võit on võit - meie tiimi võit ja nii ka see, et ma ühe ala seal võitsin, need olid minu jaoks emotsionaalselt väga suured asjad," ütles Zirk.

"Kindlasti ka see, et ma OM-i normi ära täitsin, see oli nagu minu jaoks selline järgmine samm minu karjääris. Tean, et muidugi MM-i 5. koht ja olümpia poolfinaal on ka väga tugevad tulemused, aga see ei olnud võit või midagi sellist. Ma teadvustan seda, et need olid head tulemused, aga see emotsioon ei olnud nii tugev kui need hetked, kui ma võitsin," lisas Zirk.

Ettevalmistust uueks hooajaks alustab Zirk jaanuari keskel USA-s. Järgmine tiitlivõistlus toimub maikuus, kuis Jaapanis peetakse pikaraja maailmameistrivõistlused.