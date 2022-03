Collins alistas Jabeuri ja liigub Miamis veerandfinaali

Ameeriklanna oli sunnitud Dubai ning Indian Wellsi turniirist taanduma viirushaiguse tõttu, mis põhjustas talle kaelavalu. Nüüd on ta uuesti hea hoo sisse saanud. Jabeuri võitmiseks vajas ta 66 minutit. Miamis on Collins varemgi kaugele jõudnud, oma Miami debüüdil 2018. aastal jõudis ta karjääri esimesse WTA poolfinaali.

Jabeurile tähendas tulemus teist järjestikust neljanda vooru kaotust Miamis, eelmisel aastal pidi ta samal etapil tunnistama Sara Sorribes Tormo paremust.

She's gonna take some stopping



Danielle Collins blitzes past Jabeur to reach the #MiamiOpen quarterfinals!



Faces the winner of Riske vs. Osaka pic.twitter.com/4MCZZwsA1E