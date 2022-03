Käsipallur Patrail Austriaga kohtumise eel: hetkeseis on hea, tunnen ennast värskena

Patrail mängib eestlastest kõige kõrgemal tasemel, tema koduklubi Rhein-Neckar Löwen mängib Saksamaa Bundesligas.

Sina said täna alles koondisega liituda, kuidas sa vahepealse aja mööda oled saatnud, kuidas sul klubi juures on läinud?

"Mängisin pühapäeval, sellepärast oli raskem varem ära tulla, peatreeneriga suhtlesin, rääkisime natuke taktikateemal, ta oli nõus, et tulen otse siia. Eks ta on lihtsam, kui hakata Eestisse reisima, oleks rohkem reisiväsimust olnud. Viimasel ajal on päris hästi läinud, ma olen hästi palju mänguaega saanud, eriti kaitses. Enne seda pool aastat olin isegi pooled mängud tribüüni peal, et selles suhtes hetkeseis on päris hea. Tunnen ennast väga hästi, meil on uus treener, meil on palju trenni tehtud ja tänu sellele tunnen ennast ka paremini ja värskena," rääkis Patrail.

Austria on meile tuttav vastane, oleme nendega päris hiljuti kaks korda mänginud. Ühe korra napilt kaotanud tugeva mänguga ja teine kord pool mängu läks hästi, pool mängu halvasti.

"Eks meil praegu on joonemängijate probleem. Koroonas ja vigased paar inimest, tänu sellele on meil ainult Martin (Johannson) joone peal, see on meil väike miinus. Aga arvan, et ta noor poiss, jõuab 60 minutit ilusti ära joosta seal."