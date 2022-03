Eesti käsipallikoondis jäi MM-valikmängu eel ilma kolmest mängijast

Eesti koondise nimekiri elas viimasel hetkel üle mitu valusat kaotust, sest rivist langesid Markus Viitkar, Ülljo Pihus ja Jürgen Rooba, vahendab handball.ee. Peatreener Thomas Sivertsson täiendas kiirkorras kooslust Viljandi HC mängujuhi Hendrik Koksiga. Austriasse reisiti 14 mängijaga, kohapeal liitub meeskonnaga Mait Patrail.

Peatreener ei kurda probleemide üle, vaid otsib lahendusi

"Viimase hetke muudatused pole kunagi head, aga me ei kurda probleemide üle, vaid otsime lahendusi. Joonemängijate kadu on muidugi suur, samas positiivse uudisena pole Alfred Timmo hüppeliiges tunda andnud ja ta on mänguvalmis," rõõmustas Sivertsson vigastuspausilt naasnud mängujuhi üle.

"Jõudsime paari päevaga meelde tuletada, mida tegime novembris ja jaanuaris. Tallinnas keskendusime rohkem ründetegevuse lihvimisele, sest Mait ühineb meiega Austrias ja loomulikult on temal kaitseliinis suur roll. Tahame siit paarist edeneda ja peame neljapäeval tegema väga hea esituse, et kodumänguks võimalused säiliks," sõnas koondise peatreener.

Eesti ja Austria on ametlikes mängudes vastamisi seisnud 11 korda, Eesti koondis on neist kohtumistest võitnud kaks ja korra tehti Tallinnas viik. Viimati mängiti eelmises EM-valiktsüklis ning Eesti kaotas esmalt võõrsil 28:31 (16:16) ning mullu aprillis ka kodus 27:31 (13:18).

"Austerlastel on ohtralt kogemusi finaalturniiridelt ja see võib sellistes mängudes palju tähendada. Neil on väga kogenud ääred Robert Weberi ja Sebastian Frimmeli näol ning palju jõudu ka joonel. Ning muidugi on neil maailma tippude hulka kuuluv Nikola Bilyk," lahkas Sivertsson.

"Teame Bilyki ohtlikkust ja loodetavasti oleme selleks valmis, aga tänapäeva käsipallis ei saa liigset tähelepanu ühele pallurile suunata. Küllap vastasedki teevad plaane näiteks Karl Toomi pidurdamiseks," vihjas Sivertsson mullusele Eesti parimale käsipallurile, kes Austria vastu eelmises tsüklis kahe mänguga 20 väravat viskas.

Austerlaste staarid on Nikola Bilyk ja Robert Weber

Austria koondis sai 2020. aasta EM-finaalturniiril ajaloo parima ehk kaheksanda koha, viimasel kahel suurturniiril nii hästi pole läinud. Mullusel MM-il jäädi 26. kohale – eurooplastest nõrgim tulemus – ning tänavu jaanuaris kaotati EM-finaalturniiril kõik kolm alagrupimängu. Meeskonna peatreenerina jätkab 2019. aastast juhirollis olev Aleš Pajovic.

43-aastane sloveen kutsus koondisse 17 pallurit, sealhulgas kolm debütanti. Austria suurim staar on kahtlemata 25-aastane Nikola Bilyk. Ukraina juurtega vasaksisemine teenib leiba Saksamaa tippklubis THW Kiel, kellega on kahel korral võitnud nii kodused meistri- kui ka karikavõistlused ja 2020. aastal Euroopa Meistrite liiga.

Ei tohi unustada ka ülikogenud Robert Weberit, kes koondise heaks visanud 852 väravat. Praegu mängib 36-aastane paremäär Saksamaa 2. Bundesligas HSG Nordhorn-Lingenis, kuid karjääri jooksul on Weber kõrgliigas visanud peaaegu 2500 väravat ning oli mullugi Bundesliga snaipritetabeli neljas mees 235 tabamusega.

Neljapäevane kohtumine toimub 1600 pealtvaatajat mahutavas Rieden-Vorklosteri spordihallis. Vile paneb suhu Põhja-Makedoonia paar Dimitar Mitrevski – Blagojce Todorovski ning EHF-i delegaadiks on šveitslane Beat Nagel.

Austria koondis MM-valikmänguks Eesti vastu: Nikola Bilyk (THW Kiel), Robert Weber (HSG Nordhorn-Lingen), Sebastian Frimmel (Szegedi MOL-Pick), Lukas Herburger (Schaffhauseni Kadetten), Daniel Dicker (ThSV Eisenach), Nikola Stevanovic (Ateena AEK), Tobias Wagner (Toulouse'i Fenix), Julian Ranftl, Marko Katic, Elias Kofler, Moritz Mittendorfer, Constantin Möstl (kõik Westwieni SG Insignis Handball), Michael Miskovez (Sparkasse Schwaz Handball Tirol), Golub Doknic, Lukas Schweighofer (mõl Hardi ALPLA HC), Eric Damböck (Margareten HC Fivers WAT) ja Ralf Patrick Häusle (Bregenz Handball). Peatreener Aleš Pajovic.