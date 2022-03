Jaanimaa jätkab Jaapanis rõõmuga

Novembris Jaapanis mängimist alustanud Jaanimaa on uues koduklubis oma rolli ja esitustega väga rahul - ja rahul ollakse ka temaga.

"Ma pean seal see liider olema, nii väljakul, väljaspool väljakut, igatepidi," lausus Jaanimaa ERR-ile. "Eks kõik vaatavad mind seal - mida ma teen ja kuidas ma soojaks teen, kõike, iga liigutust. Mu töö ei ole ainult väravaid visata, vaid olla eeskujuks."

Jaapani käsipall on Jaanimaa sõnul Euroopast erinev. "Seal on väga palju väikeseid kiireid kergeid mängijaid, vahepeal tehakse seal üks-ühtesid selliseid, et nagu põhimõtteliselt aru ei saagi, aga samas kaitses on nad jällegi nõrgemad, väiksemad," võrdles eestlane.

"Mulle sobib see koht ideaalselt, väga palju saab väga lihtsalt väravaid visata... ja kaitses pead natuke rohkem jalgadest töötama."

Meistritiitli sõelmängudele Daido ei jõudnud, aga põhiturniiri kuuendal kohal lõpetava klubi kasuks on Jaanimaa skoorinud 11 liiga- ja karikamänguga kokku 77 väravat. Kohe pakuti ka lepingupikendust.

"Ei kõhelnud üldse, kirjutasin kohe alla, kaheaastane leping... ma saan suvel 33 juba, mind koheldakse seal väga suure austusega, olen kohanenud liigaga," põhjendas ta. "Nagu ma ütlesin - väga keeruline oleks ette kujutada kusagil Euroopas mängimist, aga kunagi ei tea."