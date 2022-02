IBU otsuse peale raevunud Venemaa laskesuusaliit jääb MK-sarjast kõrvale

IBU juhatus otsustas laupäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad MK-sarjas ja IBU karikavõistlustel osaleda, aga seda ilma rahvussümboolikata ehk neutraalse lipu all ja neutraalses võistlusvormis. IBU egiidi all toimuvatel võistlustel ei mängita kummagi riigi hümni ning Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa koguda rahvuste karika punkte.

Eesti valitsus teatas seejärel, et Venemaa ja Valgevene koondised 10.-13. märtsini toimuvale Otepää MK-etapile oodatud ei ole, sama kinnitas ka Norra alaliit.

Laupäeva õhtul teatas Venemaa laskesuusaliit, et peab IBU otsust "ebaseaduslikuks, põhjendamatuks ja kategooriliselt vastuvõetamatuks".

"Venemaa laskesuusaliit ei rikkunud ühtegi IBU reeglit, aga Venemaa sportlastelt võeti võimalus võistelda oma rahvuslipu all; neil kästakse võistelda neutraalsetena. See IBU otsus rikub otseselt olümpiavaimu ja olümpiaharta alustalasid. See on meie riigi ja Venemaa sportlaste otsene diskrimineerimine, ebakõlas olümpialiikumisega," kirjutas Vene alaliit.

"Need IBU illegaalsed teod tekitavad meis raevu ja me kaitseme IBU liikmena oma sportlaste ning alaliidu õigusi kohtus. Et vältida Venemaa sportlaste alandamist ja kõrvaldada oht nende turvalisusele, on Venemaa laskesuusaliit otsustanud allesjäänud MK-sarja ja IBU karikasarja võistlustel mitte osaleda," lisas organisatsioon.