Eesti, Läti, Leedu ja Poola paralümpiakomiteed saatsid Rahvusvahelisele Paralümpiakomiteele (IPC) ühisavalduse sanktsioonide rakendamiseks Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede suhtes piiramatuks ajaks või vähemalt agressiooni lõpetamiseni Ukrainas.

"Oleme sügavalt häiritud Venemaa agressioonist vaba Ukraina ja tema inimeste vastu. Venemaa ja Valgevene on rikkunud kõiki inimlikkuse ja olümpiarahu põhimõtteid, Venemaa ei ähvarda ainult Ukrainat, vaid kogu demokraatlikku maailma nagu me tavatseme öelda.

ÜRO resolutsioon "kutsub kõiki liikmesriike tegema koostööd ROK-i ja IPC-ga oma püüdlustes kasutada sporti vahendina edendamaks rahu, dialoogi ja leppimist vaenupiirkondades olümpia ning paraolümpiamängude ajal ja järel." Venemaa on rikkunud olümpiarahu põhimõtteid kõige kohutavamal moel.

Kutsume üles viivitamatult tegutsema ning kehtestama sanktsioonid Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Vabariigi Paralümpiakomitee suhtes piiramatuks ajaks või vähemalt seni, kuni lõpeb agressioon demokraatlikus Ukrainas.

Viivitamatuid meetmeid on vajalikud osana demokraatliku maailma tugevast vastusest Venemaa agressioonile Ukraina elanike vastu ning austusest olümpiarahu suhtes.

Samuti peame tagama Ukraina delegatsioonile tee Pekingi 2022. aasta talimängudele. Kutsume kõiki riike üles pakkuma Ukraina parasportlastele viivitamatult humanitaar- ja rahalist abi," kirjutati ühisavalduses.

Ühisavaldusele kirjutasid alla Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm, Leedu Paralümpiakomitee president Mindaugas Bilius, Läti Paralümpiakomitee president Daida Dadzite ja Poola Paralümpiakomitee president Lukasz Szeliga.

Haukanõmm sõnas, et Pekingi paraolümpiamängude läbiviimine on vaatamata ärevatele aegadele nii sportlaste kui treenerite seisukohalt vajalik rõhutamaks paraolümpiapere ühtsust, rahusoovi, tolerantsi, mõistmist ning pürgimist kõrgete ideaalide poole.

"Üle 20 aasta jõuab Eesti lipp taaskord taliparaolümpiamängudele ning see on Eesti paraspordi jaoks suur saavutus ja inspiratsioon. Samas valutame südant Ukrainas toimuva üle ja ei saa toimuvat lihtsalt pealt vaadata," ütles Haukanõmm.

"Seoses Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi sõjalise sissetungi ning kestva agressiooniga Ukraina vastu pöördume Rahvusvahelise Paralümpiakomitee poole palvega kaaluda Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise keelamist Pekingi taliparaolümpiamängudel. Ootame Rahvusvahelise Paralümpiakomitee otsust."

Eestit esindab paraolümpiamängudel ratastoolikurlingu koondis. Eesti ratastoolikurlingu esindus asub võistlema medalite eest ning koondise kapteni Andrei Koitmäe sõnul on pinge suur. "Meie eesmärgiks on esindada Eestit võimalikult hästi, samas teame, et kergeid võite meile ei anta ning vigu ei andestata. Meil läheb tarvis parimat mänguoskust - täpseid viskeid, head strateegiat, sujuvat koostööd omavahel ja kindlasti ka sportlikku õnne,"" ütles Koitmäe.

Ratastoolikurlingu turniir Pekingi paraolümpiamängudel algab 4. märtsil. Alagrupi mängudes kohtuvad kõik võistlejad omavahel, neli parimat riiki pääseb edasi kohamängudele. Eesti vastasteks on Hiina, Venemaa, Norra, Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide koondised. Ratastoolikurlingu turniiri võitjad selguvad Pekingis 13. märtsil.

Eesti ratastoolikurlingu koondisesse kuuluvad kapten Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti koondise treeneriks on kanadalane Chris Bowden. Pekingi paraolümpiamängudel on abitreenerina kaasas Ain Villau.