Vene lipuvärvid kaovad F1 masinalt

Venemaa sissetung Ukrainasse on tekitanud muu hulgas palju poleemikat ka spordimaailmas ja toonud juba esimesed tagajärjed kaasa vormel-1 sarjas, kus on sel nädalal kavas hooajaeelsed testisõidud.

Ameeriklase Gene Haasi omanduses olev Haasi meeskond kaotab reedeseks testipäevaks oma autolt peasponsori Uralkali logod ja Venemaa lipuvärvides motiivid ning tuleb rajale üleni valge vormeliga.

Uralkali on Venemaa keemiaettevõte, mille omaniku Dmitri Mazepini poeg Nikita on üks võistkonna sõitjatest. Vastavalt plaanile sõidab Nikita Mazepin reede hommikul ja tema tiimikaaslane Mick Schumacher pärastlõunasel sessioonil.

Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel, kes hetkel sõidab Aston Martini tiimis, on juba teatanud, et ei kavatse 25. septembril Sotšisse planeeritud etapil startida. Ka valitsev maailmameister Max Verstappen on lisanud, et sõdiva riigi territooriumil ei ole õige sõita.

Neljapäeva õhtul kogunesid vormel-1 tiimijuhid nõupidamisele, mida antud olukorras edasi teha. Kohtumisel viibib ka sarja tegevjuht Stefano Domenicali.

Neljapäevasel testipäeval näitas kiireimat minekut Charles Leclerc (McLaren; 1.19,689), kellele järgnesid lausa 147 ringi läbinud Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,229) ja Daniel Ricciardo (McLaren; +0,599).

Esimesel testipäeval oli kiireim Lando Norris (McLaren; 1.19,568), kellele järgnesid Ferrari piloodid Leclerc (+0,597) ja Sainz (+0,848).