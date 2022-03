Haasist vallandatud Mazepin kavatseb kohtusse pöörduda

Nikita Mazepin pidi esialgu vormel-1 sarja jäämiseks allkirjastama dokumendi, mis oleks tal keelanud toetada Venemaa sissetungi Ukrainasse. FIA lubas Venemaa sõitjatel võistlemist neutraalse lipu all jätkata, kuid Haas otsustas sellele vaatamata Mazepini vallandada. Samuti loobus Haas suursponsorist Uralkalist, mille kaasomanik on Mazepini isa, kes on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlane.

Mazepin soovib kohtus otsust vaidlustada, kuigi tunnistas, et ei taha meeskonda tagasi pääseda. "Ma olin valmis lepingule alla kirjutama ja võtma neutraalse seisukoha. Ma ei taha tagasi pääseda meeskonda, mis mind ei soovi. Oluline on kõiki variante lahtisena hoida. Haasil polnud ühtegi juriidilist põhjust, miks mind vallandada" rääkis Mazepin, vahendab Sky Sports.

"Ma olen äärmiselt pettunud. Mulle öeldi, et FIA lubab mul võistelda kui ma lepingu tingimustega nõustun ja ma nõustusin. Ma pole pärast vallandamist Haasilt midagi kuulnud ja ma sain enda vallandamisest teada samal ajal kui avalikus," lisas Mazepin.

Samuti teatas Mazepin "We Compete As One" nimelise fondi loomisest, mille eesmärgiks on toetada sportlasi, keda poliitilistel põhjustel diskrimineeritakse.

Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne — Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) March 9, 2022

Mitmete Inglismaa ja Taani väljaannete sõnul saab Mazepini asemel Haasi roolis võimaluse taanlane Kevin Magnussen, kes kuulus meeskonda aastatel 2017 kuni 2020. Hooajaeelsetel treeningutel sõidab Mazepini asemel tiimi reservsõitja Pietro Fittipaldi.