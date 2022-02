Taaramäe sai Omaani tuuril kuuenda koha ja kerkis üldarvestuses viiendaks

Kui finišini jäi üks kilomeeter, ründas Taaramäe klubikaaslane Jan Hirt. Tšehhi mägironijast jõudis enne lõpujoont mööda vaid taanlane Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team; 4:19.30). Kolmandana ületas finišijoone kaks sekundit hiljem lõpetanud prantslane Elie Gesbert (Team Arkea Samsic). Taaramäe kaotas võitjale nelja sekundiga ja sai kuuenda koha.

"Olen rahul. Polnud väga minu finiš ehk see oli selline liiga jõuline. Olin pigem üllatunud, et nii hea olin," ütles Taaramäe peale võistlust Eesti Jalgratturite Liidule.

Valitsev Eesti grupisõidu meister Mihkel Räim (Burgos-BH) sai kolmandal etapil 81. koha, kaotades võitjale kuue minuti ja seitsme sekundiga. "Olin täna abilise rollis," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Lõpetasin oma tööampsu ära neli kilomeetrit enne finišit ja kerisin kergelt lõpuni."

Omaani velotuuri üldliidrina läheb neljandale, 119,5-kilomeetrisele etapile vastu Charmig. Hirt kaotab taanslasele nelja, Gesbert kaheksa ning Taaramäe viiendana 14 sekundiga. Räim jätkab kokkuvõttes 72. positsioonil (+6.17). Pühapäevase etapi jooksul on rajal mitmeid tõuse, neist kolm pikemat viimase 50 kilomeetri jooksul.

Antalya velotuuri (UCI 2.1) kolmandal etapil (Aspendos – Termessos; 110,6 km) sai Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB) 137. koha, kaotades võitjale Jacob Hindsgaulile (Uno-X Pro Cycling Team; 2:43.26) 12 minuti ja 17 sekundiga. Teise koha teenis Alessandro Fedeli (Gazprom – RusVelo; +0.00) ja kolmanda Laugu meeskonnakaaslane Luc Wirtgen (+0.00).

Kokkuvõttes on eestlane 97. positsioonil, kaotades liidrile Hindsgaulile 12 minuti ja 23 sekundiga. Teisele kohale kerkis Fedeli (+0.04) ja kolmandale Wirtgen (+0.06). Pühapäeval on velotuuril kavas viimane, 156,5-kilomeetrine etapp. Sõidu alguses on küll üks kolmanda kategooria tõus, kuid lõpuosa on seevastu valdavalt tasane.

Prantsusmaal jätkuval Provence'i velotuuri (UCI 2.Pro) kolmandal, mägisel etapil (Arles – Manosque; 180,6 km) sai Norman Vahtra (Go Sport-Roubaix Lille Metropole) 102. koha, kaotades võitjale Bryan Coquardile (Cofidis; 4:19.42) 14 minuti ja 11 sekundiga. Teise koha teenis valitsev maailmameister Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl Team; +0.00) ja kolmanda velotuuri üldliidrina jätkav Filippo Ganna (Ineos Grenadiers; +0.00). Alaphilippe hoiab kokkuvõttes teist (+0.02) ja Pierre LaTour (TotalEnergies; +0.14) kolmandat kohta. Vahtra jätkab 101. positsioonil (+24.40).

Velotuuri viimane etapp on 166,1 kilomeetrit pikk ja lõpeb Montagne de Lure mäe otsas, millel pikkust 13,4 kilomeetrit (6,5%).