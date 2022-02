Taaramäe jätkab Omaani velotuuri üheksandal kohal

Neljandal etapil pälvis soolovõidu itaallane Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team; 3.01,53), edestades lähimat gruppi ühe minuti ja seitsme sekundiga. Teisena lõpetas võitja meeskonnakaaslane Mauro Schmid ja kolmandana Kevin Vauquelin (Team Arkea Samsic). Taaramäe kaotas võitjale ühe minuti ja 26 sekundiga ning sai 27. koha.

"Täna oli raske päev. Enesetunne oli kehvem kui eile. Homme läheme Jan Hirdiga etappi võitma ja mul on selles väga oluline roll kanda just viimasel tõusul," ütles Taaramäe etapi järel. "Hea õnnestumise korral võib ka omal võimalus olla, aga ma päris nii heas vormis vist veel pole, et parimaid ronijaid 1:1 duellis alistada."

Ka 90. kohal lõpetanud Mihkel Räim (+20,54) tunnistas, et neljas etapp oli väga raske. "Ei suuda hetkel väga pikalt maksimaalselt pingutada, ilmselt pole vorm veel piisavalt hea," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Meil tekkis taga väike punt ja õnneks jäime enam-vähem normaalselt töötades ajalimiiti. Kuumus muutis samuti päeva ebameeldivaks."

Masnada tõusis soolovõiduga velotuuri liidriks. Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team) kaotab itaallasele 55 ja Taaramäe meeskonnakaaslane Hirt 58 sekundiga. Üheksandal kohal paiknev Taaramäe kaotab võitjale ühe minuti ja 23 sekundiga ning 85. positsiooni hoidev Räim 26 minuti ja 59 sekundiga.

Viiendal etapil ootab rattureid 150,5 kilomeetrit. Lõputõus on kuus kilomeetrit pikk ja keskmist tõusuprotsenti on 9,9.

Kui Omaani velotuuril läheb Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux meeskond esmaspäeval võitu püüdma, siis pühapäeval võidutses nende klubikaaslane Alexander Kristoff Hispaania ühepäevasõidul Clasica de Almeria (UCI 1.Pro). Norralane edestas 188,2-kilomeetrise etapi järel grupifinišis prantslast Nacer Bouhanni (Team Arkea Samsic) ja itaallast Giacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech). Markus Pajur (Team Arkea Samsic) kaotas võitjale 22 sekundiga ning sai 76. koha. Esmaspäeval stardib 21-aastane eestlane Hispaania ühepäevasõidul Clasica Jaen Paraiso Interior (UCI 1.1).

Türgis lõppenud Antalya velotuuri (UCI 2.1) neljandal etapil (Antalya – Antalya; 156,5 km) sai Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB) grupifinišis 42. koha. Etapivõidu teenis Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix; 3:40.22), edestades Arvid de Kleijni (Human Powered Health) ja Matteo Malucellit (Gazprom – RusVelo).

Kokkuvõttes pälvis esikoha taanlane Jacob Hindsgaul (Uno-X Pro Cycling Team; 14:23.14). Teise koha sai Alessandro Fedeli (Gazprom – RusVelo; +0.04) ja kolmanda Laugu meeskonnakaaslane Luc Wirtgen (+0.06). Teisel etapil õnnetult kukkunud eestlane sai 97. koha (+12.23).

Prantsusmaal lõppenud Provence'i velotuuri (UCI 2.Pro) kolmanda etapi, mis lõppes pika Montagne de Lure nime kandva tõusu otsas, võitis Nairo Quintana (Team Arkea Samsic) ajaga 4:23.06. Ta edestas lähimaid jälitajaid Mattias Skjelmose Jensenit (Trek – Segafredo) ja Matteo Jorgensoni (Movistar Team) 37 sekundiga. Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) jõudis finišisse 87. positsioonil, kaotades võitjale 19 minuti ja nelja sekundiga.

Viimasele etapile liidrisärgis startinud Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) diskvalifitseeriti, kuna vahetas oma rattal vales kohas jooksu. Itaallane poleks küll velotuuri võitnud, kuid pälvinuks siiski koha esikümnes.

Velotuuri võitis viimasel etapil parim olnud Quintana, edestades valitsevat maailmameistrit Julian Alaphilippe'i (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 27 ja Skjelmose Jensenit 34 sekundiga. Vahtra lõpetas mitmepäevasõidu 91. kohal (+43.22).