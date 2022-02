Verstappeni isa hüppab ralliautosse ja sihib MM-sarja

Sarnaselt pojale samuti F1 sarjas sõitnud 49-aastane Jos Verstappen debüteerib autorallis 26. veebruaril peetaval Haspengouw' rallil ja on antud üles ka 19. märtsis toimuvale Lõuna-Belgia rallile.

Algselt pidanuks Verstappen startima juba eelmise aasta lõpus Asseni ringraja ralliüritusel, aga koroonaviirusega seotud piirangute tõttu jäi see üritus ära. Haspengouw's istub tema kõrvale kogenud kaardilugeja Kris Botson.

"Rallisõit vajab kogemusi. Kogemuste hankimine on suurim väljakutse. See on minu mootorisportlase karjääris midagi täiesti uut: alates autost töömetoodikani, legendi koostamine ja kasutamine, sõitmise ajal juhiste saamine ja kõikide katsete tundmaõppimine," lausus Verstappen korraldajate teate vahendusel.

"Teeolude avastamiseks on vähe või üldse mitte võimalusi, nii et kiirus peab tulema kohe, aga samal ajal tahad vältida ebavajalikke riske."

"Kokkuvõttes on see väga suur väljakutse ja ma ei arva, et suudan kohe tippu murda," jätkas Verstappen. "Loomulikult annan endast parima, aga minu eesmärk on koguda kogemusi ja ennekõike õppida nii palju kui võimalik."

"Ma tunnen end oma Citroeni roolis hästi ja mul on väga vahva. See on minu jaoks kõige tähtsam."

Teatest ei selgunud, millistele MM-etappidele hollandlane pürgib.

Jos Verstappen kihutas F1 sarjas aastatel 1994-1998, 2000-2001 ja 2003, esindades Benettoni, Simtekit, Footworki, Tyrrelli, Stewartit, Arrowsi ja Minardit. Debüüthooajal jõudis ta Benettoniga kahel korral pjedestaali madalaimale astmele.