Suusakepi murdnud Alev: 30 hulka sõit oli võimalik, aga jään ikka rahule

"Mul ei ole elus ühtegi suusavahetust õnnestunud. Kui sõidan siin rahvusvahelisel tasemel kõige parema koha, siis peab rahule jääma," hindas Alev pärast võistlust. "Tegelikult oli seisund päris hea ja mängus oli rohkemat. Teise ringi alguses sain juba päris ette otsa grupis, aga tõusu otsas läks kaigas puru positsioonivõitlusega ja jäin seisma, ootasin seda uut kaigast. Sain isegi täitsa sobiva, aga selleks hetkeks olid esimesed läinud ja pidi hakkama tagasi töötama."

"Klassika peal läks natuke raskeks ka. Aga kontrollitud sõit oli. Nagu oli teada, siin on väga raske ja tänu ühtlasele ja kontrollitud uisule sai lõpus natuke tõusta. Muidugi, ka kõvasti krampidega võideldud, aga seda ma juba teadsin tegelikult ette, olin valmis selleks," jätkas ta. "Uisu alguses hakkas juba vaikselt pihta ja uisu teine-kolmas ring oli juba tõsisem. Korralikult lõi viimasel poolel ringil, siis ei saanudki selle ühe poisiga seal ees kaasa minna. Aga see selleks, olen ikkagi rahul. Eesmärk oligi näha, kuidas see seis on ja saada natuke tagasisidet. 30 hulka sõit oli täna võimalik ja sellega oleksin olnud väga rahul, aga arvestades asjaolusid, jään ikkagi rahule."

Eelnevate päevadega võrreldes oli Zhangjiakous ka märksa soojem. "Üks viimane detail, mida kümme minutit enne starti tegin – võtsin sooja pesu püksid alt ära. See oli täna väga õige otsus sellisel pikal distantsil, ülekuumenemine oleks võinud seal juba tekkida," arutles Alev. "Täna oli tõesti väga mõnus sõita, olud olid super! Ma ei oska paberi peal vaadata paremat rada mis mulle võiks sobida. mina absoluutselt selle raja ega olude üle kurda."

Järgmise stardi teeb Alev 11. veebruaril 15 km klassikasõidus. "Seisund võiks olla lubav, aga eks seda oleks järgmiste startidega näha. Nüüd on vaja ära taastuda ja neljapäeva õhtul juba start," sõnas ta.