Eesti olümpiakoondises tuvastati teine positiivne koroonajuhtum

Külm sai treenida lähikontaktsena erireeglite järgi, andes iga päev kaks negatiivset testi. Paraku selgus, et nii laupäeva õhtul kui pühapäeva hommikul antud koroonatest olid positiivse näiduga ning Külm viiakse isolatsioonihotelli, kus on ka Eesti koondise hooldemees Riho Roosipõld.

"Paraku kehtivad tänased reeglid kõikidele olümpial osavõtjatele võrdselt ehk kogu tegevuse aluseks on ainult üks asi – negatiivne koroonatest," ütles Eesti delegatsiooni juht Martti Raju.

Külm on eelmise aasta lõpus koroonaviiruse läbi põdenud ning seejuures andnud edaspidi kaks korda nädalas negatiivseid teste. Külma treener Indrek Tobreluts on šokeeritud. "See on meile väga suur löök, sest Susani olümpia on nüüd rikutud. Täna tegi ta väga korraliku treeningu ning ta on väga heas füüsilises vormis," ütles Tobreluts. "Paraku pole midagi teha, peame toimetama reeglite järgi ning lootma, et praegu terve olev Susan annab edaspidi negatiivseid teste," ütles ta.

Reeglite järgi pääseb Külm isolatsioonihotellist, kui ta on asümptomaatiline ning annab kaks järjestikust negatiivset testi. Seejärel koheldaks teda taaskord lähikontaktsena, kuid ta saaks osaleda treeningutel ning võistelda.

Pekingi taliolümpiamängud algavad 4. veebruaril.