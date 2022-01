Taustajõud karantiinist: algul oli lõbus, eks üks hetk tuleb hall argipäev

"Pühapäeval tegin esimese testi Tartus, 24 tundi hiljem Tallinnas. Siis tuli erinevad testid, vaktsiinitõendid ja passipildid programmi üles laadida, Hiina saatkond vaatas need üle ja kinnitas. Pekingi lennujaamas testiti nii ninast kui neelust, kella seitsmeks jõudsime olümpiakülla ja tunni aja pärast tuli info, et minu testiga on mingisugune jama," loetles Roosipõld ETV saates "Ringvaade" samme positiivse proovini.

"Poole kümne paiku õhtul tuli brigaad kohale, tegid ninast lisatesti ja läksin rahulikult magama, mõtlesin, et äkki pääsen ära: valetest või midagi. Otseselt väga ei pabistanud ka. Hommikul [Eesti delegatsiooni juht] Martti Raju helistas ja ütles, et nüüd on teine test ka positiivne, enam pole varianti, tuleb ära minna."

Roosipõld viidi pärast korduspoovi 20-minutilise autosõidu kaugusel asuvasse mäesuusakeskusesse, kus Hiina võimud on üles seadnud nn spetsiaalse karantiinihotelli.

"See on kohalike standardite järgi ametlikult neljatärni hotell," rääkis Roosipõld veebikaamera vahendusel oma toast. "See on tõkkepuuga piiratud eraldi hotell, terve seltskond on siin asümptomaatilisi koroonapositiivseid."

"Kui õnnestub kaks negatiivset proovi anda, siis saan välja, aga millal see juhtub, ei tea. Mingit ajalist limiiti vist pole," tõdes Roosipõld. "Toitu tuuakse kolm korda päevas ukse taha, iga päev tehakse koroonatest, täna mõõdeti ka kehatemperatuuri, vererõhku, pulssi. Nii see elu vist hakkabki minema. Esimene päev oli väga lihtne ja lõbus, sõbrad kirjutavad ja ajakirjanikud helistavad, aga mingi hetk ilmselt tuleb see hall argipäev ka."