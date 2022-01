Murray kaotas Sydney finaalis olümpiamängude hõbemedalistile

Tokyo olümpiamängudel segapaarismängus hõbemedali võitnud Aslan Karatsevil kulus poolteist tundi, et alistada meeste üksikmängu finaalis Andy Murray 6:3, 6:3. Karatsev võitis oma karjääri kolmanda ATP turniiri.

Naiste üksikmängus võidutses hispaanlanna Paula Badosa, kes sai finaalis jagu Anett Kontaveidi alistanud Barbora Krejcikovast 6:3, 4:6, 7:6. "Ma olen väga õnnelik. Finaal oli väga kõrgetasemeline. Olen tõesti väga õnnelik," ütles Badosa pärast matši.

"Finaalis said otsustavaks väikesed detailid. Kui ma oleksin ühe servi mööda löönud või tema [Krejcikova - toim.] poleks eksinud, siis oleks matš võinud teistmoodi lõppeda. Mul oli sarnane kogemus Indian Wellsi finaalis. Usun, et oluline oli see kui kõrgel tasemel ma mängisin ja ka see, et suutsin lõpuni võidelda," lisas Badosa.

Her smile says it ALL @paulabadosa outlasts Krejcikova to secure her first title of 2022 at the Sydney Tennis Classic! pic.twitter.com/htMNJ0Z2bL — wta (@WTA) January 15, 2022

Adelaide'i turniiril võitis meeste üksikmängu kodupubliku rõõmuks Thanasi Kokkinakis, kes alistas prantslase Arthur Rinderknechi 6:7, 7:6, 6:3 tulemusega. Ühtlasi võitis Kokkinakis oma karjääri esimese ATP tiitli.

Naiste üksikmängus tuli ameeriklannade omavahelisest vastaseisust võitjana välja Madison Keys, kes sai 6:2, 6:1 tulemusega jagu Alison Riske'st.