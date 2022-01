Murray jõudis enam kui kaheaastase pausi järel finaali

Avaseti 6:7 (6) kaotanud Murray võitis kaks järgnenud setti 6:4, 6:4 ning tagas ligi kaks ja pool tundi kestnud mängu järel koha finaalis, kus tema vastaseks on esimese asetusega venelane Aslan Karatsev.

"Kaotasin tasavägise avaseti ja sellise servija vastu pole kerge tagasi tulla, aga jätkasin töötamist ning kasutasin oma võimalused ära," tõdes Murray. "Vastuvõtt on alati olnud mu mängu tugevaks osaks. Oleks suurepärane aastat trofeega alustada, aga kogu see nädal on minu jaoks juba hea olnud."

Viimati mängis Murray finaalis 2019. aasta oktoobris, kui võitis Antwerpenis samuti ATP 250 kategooria turniiril Stanislas Wawrinkat 3:6, 6:4, 6:4.