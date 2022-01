Al-Attiyah krooniti neljandat korda Dakari ralli võitjaks

Al-Attiyah juhtis rallit alates avapäeval toimunud esimesest katsest ja kuigi ta piirdus viimasel etapil (Bisha - Jeddah; 164 km) alles 19. kohaga, kaotades lõuna-aafriklasele Henk Lateganile ligi kaheksa minutiga, oli tema edu reedese etapi ees üldvõiduks piisav.

Loeb kaotas Al-Attiyahile lõpuks 27 minuti ja 46 sekundiga, kolmas oli kohalik mees Yazeed Al-Rajhi (Toyota; +1:01.13). Al-Attiyah võitis Dakari ralli ka aastatel 2011, 2015 ja 2019, kui see sõideti Lõuna-Ameerikas. Temast enam on üldvõite vaid legendaarsel Stephane Peterhanselil (kaheksa autode, kuus mootorrataste arvestuses), neli võitu on ka soomlasel Ari Vatanenil.

Mootorrataste arvestuses võidutses tänavu britt Sam Sunderland (GasGas), kes edestas Tšiili sõitjat Pablo Quintanillat (Honda) kolme minuti ja 27. sekundiga. Sunderlandile on see teiseks Dakari ralli võiduks, esmakordselt triumfeeris ta 2017. aastal.