Dakari ralli eelviimase katse võitis Sainz

Tänavusel rallil teise katsevõidu teeninud Sainz edestas teisena lõpetanud Lucio Alvarezit (Overdrive Toyota) kolme minuti ja kümne sekundiga. Kolmanda koha sai rootslane Mattias Ekström (Audi; +3.53).

Ralli üldliider Nasser Al-Attiyah (+6.42) lõpetas katse seitsmendal kohal, kuid edestas 39 sekundiga üldarvestuses teisel kohal olevat Sebastien Loebi (BRX).

"Meil läheb hästi. Peame samas tempos jätkama. Dakari rallil esikohta hoida pole lihtne, aga ma usun, et mul on nüüdseks piisavalt kogemusi, et sellega hakkama saada. Üldvõiduks pole igat katset vaja võita," ütles Al-Attiyah.

Viimase etapi eel on Al-Attiyahi edu Loebi ees 33 minutit ja 19 sekundit. Kolmandal kohal olev Yazeed Al Rahji (Overdrive Toyota) kaotab Al-Attiyahile ühe tunni ja kolme minutiga.