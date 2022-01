Peterhansel sai Dakaris taas etapivõidu, Al-Attiyah on tiitlit kindlustamas

Tänavusel rallil esimese etapivõidu saanud 56-aastane prantslane edestas teiseks tulnud Carlos Sainzi (Audi) kahe minuti ja kuue sekundiga, Sebastien Loeb (BRX; +4.25) oli viies ja üldliider Nasser Al-Attiyah (Toyota; +5.50) seitsmes.

"Meil on hea meel suure ajakaotuseta finišisse jõuda. See on homseks hea positsioon. Meil ei olnud rehvipurunemisi, autoga polnud probleeme, sõit oli hea. Samm sammult jõuame pärale," rääkis Katari sõitja.

Kaks etappi enne Dakari ralli lõppu edestab Al-Attiyah Loebi 32 minuti ja 40 sekundiga. Mootorrataste arvestuses juhib prantslane Adrien van Beveren (Yamaha), Pablo Quintanilla (Honda) kaotab talle teisena 5.15. Kümnenda etapi võitis tsiklitel austraallane Toby Price (KTM).